22 тысячи полицейских на страже Буэнос-Айреса

Буэнос-Айрес замер в ожидании открытия саммита "большой двадцатки". Власти аргентинской столицы заявили, что "не потерпят насилия", захлестнувшего улицы Гамбурга в прошлом году, и мобилизовали до 22 тысяч сотрудников сил правопорядка. Они также обратились к жителям с просьбой покинуть город на выходные: "Мы уезжаем, потому что знаем: в ближайшие два дня здесь будет твориться невесть что, и город будет полностью перекроют", - говорит студент университета Буэнос-Айреса Франсиско Эррера.

Зоны вокруг выставочного центра Costa Salguero, где пройдет саммит, и отелей, где будут жить члены делегаций, в течение всех двух дней действительно закрыты для автомобилей и прохожих. Но несмотря на все меры, съехавшиеся в Буэнос-Айрес антиглобалисты и активисты неправительственных организаций готовятся к массовой акции протеста в субботу:

"Собравшиеся здесь мировые лидеры представляют культуру страха, они подавляют социальные движения и думают, что думают, что в Буэнос-Айресе также возникнут проблемы. Но здесь собрались, в основном, мирные протестующие, их цель - выразить недовольство капитализмом и самой встречей лидеров G20", - говорит Мартин, демонстрант из Германии.

Наблюдатели не исключают, что к манифестантам могут примкнуть простые аргентинцы, уставшие от продолжительного экономического кризиса и недовольные новыми обещаниями жесткой экономии.