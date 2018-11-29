Петр Порошенко призвал страны Североатлантического альянса направить корабли в Азовское море.
Петр Порошенко: "Украине нужна поддержка"
Петр Порошенко: "Украине нужна поддержка"
"Подобный шаг послужил бы поддержкой Украине в свете нового обострения двустороннего конфликта после захвата Россией украинских катеров и буксира в Керченском проливе", - подчеркнул украинский президент.
Об этом он накануне заявил в интервью немецкой газете "Бильд".
Петр Порошенко сообщил, что Владимир Путин стремится к тому, чтобы "оккупировать Азовское море".
Тема возможных военных действий обсуждалась лидером Украины, когда он посещал армейские подразделения.
Российский лидер, со своей стороны, комментируя событие в Керченском проливе, назвал происшедшее "провокацией, которую Киев организовал в преддверии президентских выборов".
Ранее от Петра Порошенко стало известно, что "ночью в воскресенье он пытался связаться в президентом России, но никакого ответа из Кремля получено не было, поэтому президенту Украины, по его собственным словам, пришлось прибегнуть к посредничеству канцлера Германии".
Позднее факт звонка был подтвержден, об этом сообщает близкая властям РФ "Российская газета", цитируя помощника Путина Юрия Ушакова: "Могу вам сказать, что запрос был, но разговор не состоялся". Он также заметил, что инициатива исходила от украинской стороны.
Украинские корабли с экипажами были захвачены российским спецназом вечером в воскресенье, об этом сообщило командование военно-морских сил страны. Несколько человек были ранены.
Суд Симферополя оставил моряков под арестом на 60 дней.