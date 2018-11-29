Шёлковый путь - встреча цивилизаций

Почти 3000-летний период охватывает выставка о культурных и экономических обменах цивилизаций, расположившихся вдоль древнего Шёлкового пути - плод сотрудничества между Национальным музеем Китая и Японским музеем Шёлкового пути Хираяма Икуо.

"Из большого количества реликвий, представляющих как начало развития цивилизаций в разных регионах - так и более современный период, мы отобрали самые изысканные и характерные. Именно они прдеставлены здесь", - говорит Хираяма Токо, заместитель куратора музея Икуо.

200 экспонатов периода с 2000 года до н. э. до 800 года н.э. были собраны японским художником Хираямой Икуо, пережившим атомную бомбарлировку Хиросимы.

Выставка в Национальном музее Китая в Пекине будет открыта до 14 февраля.