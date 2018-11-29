В краже Ренуара за 160 тысяч евро подозревают троих мужчин

Морской пейзаж "Golfe, mer, falaises vertes" был извлечен из рамы во время выставки в венском аукционном доме "Доротеум" в понедельник.

Власти Австрии опубликовали фотографии с камер наблюдения троих подозреваемых. "Мужчины покинули помещение через разные выходы и сбежали", - говорится в заявлении на сайте правоохранительных органов страны.

Украденный Ренуар, которого оценивают в сумму от 120 до 160 тысяч евро, должен был уйти с молотка в среду. Он был написан в 1895 году и относится к не самым известным работам художника.

До 1996 года картина находилась в частной коллекции, после чего была продана на аукционе Sotheby's за 56 тысяч долларов.