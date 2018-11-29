Голландец построил Ноев ковчег и собирается плыть на нем в Израиль

Голландский плотник Йохан Хейберс построил копию Ноева ковчега и планирует отправиться на нем из Нидерландов в Израиль.
Строительство огромного плавсредства длиной 125 метров заняло у него четыре года. Пятипалубное судно может вместить пять тысяч пассажиров.
В интервью Jewish Telegraph Agency Хейберс заявил, что "это копия корабля Господа и единственное место, куда ее можно привезти - это земля божья".
Поскольку у ковчега, построенного по описанию в Библии, нет двигателя, голландцу придется прибегнуть к помощи буксирных лодок, чтобы добраться до Израиля.