Голландец построил Ноев ковчег и собирается плыть на нем в Израиль

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Голландский плотник Йохан Хейберс построил копию Ноева ковчега и планирует отправиться на нем из Нидерландов в Израиль. Строительство огромного плавсредства длиной 125 метров заняло у него четыре года. Пятипалубное судно может вместить пять тысяч пассажиров.

Ark of Noah В интервью Jewish Telegraph Agency Хейберс заявил, что "это копия корабля Господа и единственное место, куда ее можно привезти - это земля божья".