"Волки" рвутся в бой

"Хьюстон Рокетс" потерпели четвертое поражение подряд. В матче регулярного чемпионата НБА их обыграли "Даллас Маверикс" – 128:108. Не спас команду из Хьюстона даже трипл-дабл, оформленный Джеймсом Харденом. Он заработал 25 очков, сделал 11 подборов и 17 передач. В составе победителей по 20 очков на счету Луки Дончича и Девина Харриса.

После этого матча ситуация у "ракет" стала еще сложнее. Сейчас они вторые с конца в турнирной таблице западной конференции. А "Даллас" укрепил свои позиции в зоне плей-офф. Пока они восьмые. И при этом "Маверикс" сыграли на три матча меньше, чем идущие следом за ними "волки" из Миннесоты.

Но "Тимбервулвз" всячески пытаются сократить отставание. В последнем матче они разгромили "шпор" из Сан-Антонио, которые занимают 12-ое место в турнирной таблице. Встреча, которая прошла на паркете "волков", завершилась со счетом 128:89. Притом во второй четверти "шпоры" смогли набрать всего девять очков.

Фото: Brad Rempel-USA TODAY Sports

В этом матче самым результативным игроком стал Роберт Ковингтон, заработавший для "волков" 21 очко. Дабл-дабл из 16 очков и 11 подборов оформил Карл-Энтони Таунс.