Одну из величайших оперных певиц XX в. Марию Каллас вновь увидели на большой сцене. Она появилась перед зрителями в концертном зале Плейель в Париже в виде голограммы. Образ дивы, которая умерла в 1977 году, и оригинальные записи её голоса использовали для создания шоу с участием живого оркестра под управлением Эймар Нун, — известной, в частности, как автор музыкального оформления популярных видеоигр. По словам Нун, дирижировать для голограммы с записанным голосом непросто:
Мария Каллас "вернулась" на сцену... в виде голограммы
Мария Каллас "вернулась" на сцену... в виде голограммы
«Я знала, что это будет технически сложно. Мне пришлось запомнить каждый оборот, каждую фразу, каждую паузу, все особенности исполнения на протяжении 90 минут».
Зрители после показа делились очень противоречивыми впечатлениями:
— Я был тронут, честное слово, когда увидел её такой. Это было очень сильно. Было ощущение, как будто она действительно здесь.
— Каллас всегда потрясала меня, а здесь этого не случилось. Это печально.
— Это дива, предполагается, что зрители будут вскакивать с мест, восклицать… А здесь было всего несколько жалких хлопков поначалу. Люди спрашивали себя: это что, искусство или пошлость? Что я здесь делаю? Я что, участвую в этом?
— Она здесь, её присутствие ощутимо. Это исключительное вибрато, это восхитительное открытие. Действительно мурашки по коже, ты это ощущаешь, эту силу, эту магию.
Голографическое шоу Марии Каллас — лишь часть более масштабного проекта, в рамках которого организаторы концертов обещают представить широкой публике возрождённые представления и самых разных звёзд прошлого.