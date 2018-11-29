Мария Каллас "вернулась" на сцену... в виде голограммы

Одну из величайших оперных певиц XX в. Марию Каллас вновь увидели на большой сцене. Она появилась перед зрителями в концертном зале Плейель в Париже в виде голограммы. Образ дивы, которая умерла в 1977 году, и оригинальные записи её голоса использовали для создания шоу с участием живого оркестра под управлением Эймар Нун, — известной, в частности, как автор музыкального оформления популярных видеоигр. По словам Нун, дирижировать для голограммы с записанным голосом непросто:

«Я знала, что это будет технически сложно. Мне пришлось запомнить каждый оборот, каждую фразу, каждую паузу, все особенности исполнения на протяжении 90 минут».

— Я был тронут, честное слово, когда увидел её такой. Это было очень сильно. Было ощущение, как будто она действительно здесь.

— Каллас всегда потрясала меня, а здесь этого не случилось. Это печально.

— Это дива, предполагается, что зрители будут вскакивать с мест, восклицать… А здесь было всего несколько жалких хлопков поначалу. Люди спрашивали себя: это что, искусство или пошлость? Что я здесь делаю? Я что, участвую в этом?

— Она здесь, её присутствие ощутимо. Это исключительное вибрато, это восхитительное открытие. Действительно мурашки по коже, ты это ощущаешь, эту силу, эту магию.

Голографическое шоу Марии Каллас — лишь часть более масштабного проекта, в рамках которого организаторы концертов обещают представить широкой публике возрождённые представления и самых разных звёзд прошлого.