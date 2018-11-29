В "Ла Скалу" вернулась "Электра" Патриса Шеро

Одна из последних работ реформатор современной оперы Патриса Шеро, "Электра" Р. Штрауса, вернулась на афиши миланской "Ла Скалы" нынешней осенью - в пятилетнюю годовщину смерти французского постановщика.

Немецкая сопрано Рикарада Мербет впервые спела "Электру", продемонстрировав не только виртуозный вокал, но и глубокий драматический талант.

Рикарда Мербет, сопрано: "Меня завораживает в Электре эта преданность идее мести, она думает, говорит о ней с первого монолога. По ходу действия я она переживает, кажется, все возможные оттенки чувств".

Штарус писал "Электру", восходящую к древнегреческому мифу, два года - до 1909. Для композитора эта опера стала настоящей музыкальной лабораторией по изучению и раскрытию темных сторон человеческой души.

Кристоф фон Донаньи, дирижер: "В сюжете одно убийство приводит к следующему.... мы это понимаем и, возможно, поэтому можем услышать и в какой-то степени принять эту женщину, Электру, одержимую идеей реванша, идей уничтожения убийц своего отца".

Один из кульминационных моментов постановки - сцена, в которой Электра узнает Ореста, своего давно потерянного брата. Партию Ореста спел немецкий баритон Михаэль Фолле.

Рикарда Мербет, сопрано: "Она ждала его все это время. И вот наконец он приехал, она хочет, чтобы он убил, отомстил - в соответствии с ее планом".

Михаэль Фолле, баритон: "Несмотря на этот угрожающий, кровавый контекст сцена встречи брата и сестры пронизана невероятной нежностью, музыка Штаруса позволяет легко поймать волну их чувств".

Патрис Шеро в "Электре", как и во многих других оперных постановках, делал главный акцент на драматическую игру.