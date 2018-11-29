США и КНР на саммите G20

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп и его китайский коллега Си Цзиньпин - главные полководцы в торговой войне. За ними будут внимательно наблюдать на саммите «Большой двадцатки» в Аргентине руководители остальных экономически развитых стран.

Возобладает ли протекционизм над рыночными силами, национальные интересы над глобальными?

Если США введут 25-процентные пошлины на весь импорт из КНР, рост хозяйства планеты может сократиться к 2020 году на 3 процента.

«Думаю, это в целом плохая новость для мировой экономики, в том числе европейской, - считает глава Европейского центра международной политэкономии Фредрик Эриксон. - Наши фирмы, вероятно, получат небольшие преимущества и смогут лучше конкурировать в Америке или Китае, когда эти две державы взаимно повысят тарифы и возведут торговые барьеры против друг друга, но в целом мы говорим о чем-то огромном, оно приведёт к повсеместному снижению спроса и экономического развития. Как следствие, это также повлияет на европейских производителей, которые хотят продавать товары американским и китайским потребителям ».

Этих производителей готовятся защищать на высшем уровне. В Буэнос-Айрес прибыли главы Еврокомиссии и Евросовета.

В своём письме Жан-Клод Юнкер и Дональд Туск подчеркнули: «давние обязательства G20 по открытию рынков, борьбе с протекционизмом и поддержке многосторонней торговой системы рискуют стать пустыми словами».

Дональд Трамп угрожает вывести США из Всемирной торговой организации. В этой связи ЕС выдвинул предложения по реформированию ВТО.

Пока же Вашингтон может блокировать назначение новых судей в апелляционный суд ВТО.

«Риск в том, что, если будет парализован орган урегулирования споров, может разрушиться вся ВТО, - продолжал Эриксон. - Без эффективного способа рассмотрения торговых конфликтов в мире Всемирной торговой организации будут уделять меньше внимания, и влияние ВТО повсюду ослабнет».

Трамп сказал в четверг, что он открыт для торговой сделки с Китаем.