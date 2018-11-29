Духи из Граса - наследие ЮНЕСКО

"Конечно, секрет заключается в формуле духов, но не менее важно качество ингредиентов. Это как краски на палитре художника. У нас особенная палитра, и нам нужно сохранить это богатство", - говорит главный парфюмер Chanel Оливье Польж.

Грас считается родиной парфюмерного искусства, которое в последние годы переживает не лучшие времена. Местные парфюмеры столкнулись с конкуренцией со стороны мастеров из других стран, где более дешевое производство. Кроме того, на рынок все чаще попадают духи, созданные из ненатуральных материалов. Но теперь парфюмеры из Граса надеются, что благодаря поддержке ЮНЕСКО они смогут защитить поля туберозы и жасмина, а еще привлекут новые компании, которые захотят сотрудничать с местными производителями.