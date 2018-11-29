Новички начинают и выигрывают

Любой начинающий предприниматель выходит на рынок с "завязанными глазами": за спиной нет опыта, впереди - неясные перспективы. Тот, кто составляет или запускает в жизнь свой первый бизнес-план, остро нуждается в поддержке.

В Дании ее можно получить по линии национальной программы Scale Up , которая мобилизует ресурсы и знания для помощи предпринимателям - с тем, чтобы позволить им превратить удачный замысел в прибыльное дело.

Соррен Хворслев, группа GEEMIT: "Мне нужен был взгляд эксперта, работающего вне нефтегазовой отрасли, чтобы оценить мой проект. У нас есть идеи насчет новых бизнес-моделей, мы хотели бы опробовать их на рынке, но не уверены, насколько хорошо сможем их продвинуть".

На помощь пришли специалисты программы Scale UP, которая получает поддержку по линии Европейской политики сплочения. В Дании открыты 12 консультативных бюро, куда предприниматели могут прийти с любой проблемой или проектом; их бизнес-план здесь изучат, скорректируют, подберут партнеров и клиентов.

Лисбет Вальтер, программа Scale Up: "Это ситуация, когда в выигрыше все: не только новички от бизнеса, которым мы помогаем освоиться на рынке, но и крупные компании, получающие огромный источник вдохновения при взаимодействии с нашими подопечными".

В рамках программы предприниматель может рассчитывать на поддержку команды специалистов и обязательно - на серьезную консультацию с опытным представителем отрасли, в которой хотел бы развиваться. Уникальный опыт для преподавателя и ученика...

Якоб Кжаргааард, глава отделения логистики, Blue water shipping: "Поначалу я думал, что мне нужно просто научить чему-то новичков. Но оказалось, что я и сам многому у них учусь... по ходу выяснилось, что мы уже готовые партнеры. У нас возник такой взаимный коучинг, мы работали над бизенс-планом, рассматривали идеи по расширению и развитию бизнеса".

Не ошибиться в выборе партнера, правильно определить вектор рыночного движения - вот ключи к успеху. В стенах бюро Scale UP 145 малых компаний прошли 5-месячное обучение. Ожидается, что их совокупный оборот с началом самостоятельного плавания будет на миллиард евро выше, чем до тренинга. Благодаря программе свет увидят 2400 новых рабочих мест.

Соррен Рон, директор программ филиала Scale Up: "Одно из главных преимуществ для наших клиентов - возможность под увеличительным стеклом рассмотреть свой бизнес-план, проверить и перепроверить все этапы реализации замысла. Самое трудное - управлять бизнесом на ежедневной основе: этому -то мы и учим".

Программа помогает своим подопечным не только уверенно освоить внутренний рынок, но и не бояться зарубежного. Так случилось с компанией Сорерна.

Соррен Хворслев, группа GEEMIT: "Мы начинали как чисто датское предприятие, потом появились предложения в Австралии и Норвегии. После 9 месяцев тренинга мы наконец выходим на международные рынки: такая модель развития была разработана для нас по линии программы Scale Up".