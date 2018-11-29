"Птичий короб": прочь от безумцев

Безумцы, люди, пытающиеся покончить жизнь самоубийством – в таком окружении вдруг оказывается главная героиня фильма "Птичий короб". Причина тому – некая паранормальная эпидемия. Чтобы спасти собственную жизнь и жизнь своих детей мать-одиночка Мэлори пускается в опасное путешествие по реке. Один неверный шаг – и они обречены. Чтобы не сойти с ума, героям приходится путешествовать с завязанными глазами. Главную роль в фильме исполнила оскароносная Сандра Буллок. Режиссер ленты – еще одна обладательница "Оскара" датчанка Сюзанна Бир.

"Ощущения довольно мучительные. Я не люблю ужастики, но людям это нравится. Наш фильм – история любви о том, как объединяются семьи. И происходит это не всегда так, как вы ожидаете", - рассказывает Буллок.

"Мне всё время нужно было выходить из зоны комфорта. Было так интересно прокладывать этот путь. Сандра на протяжении всего фильма была такой эмоциональной. За ней очень любопытно наблюдать", - говорит Бир.

От Пэтти Дженкинс, снявшей фильм "Чудо-женщина", до Кэтрин Бигелоу – первой женщины, обладательницы "Оскара" за картину "Повелитель бурь". Имена женщин-режиссеров все чаще звучат на голливудских холмах. И Сюзанна Бир – еще одно тому подтверждение.