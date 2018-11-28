Азовский кризис: новый виток напряженности между Россией и Украиной

Юрий Будзыло - член одного из экипажей захваченных Россией кораблей. Решением районного суда крымского Симферополя он и другие моряки были арестованы на 60 дней.

Всего были задержаны 24 моряка, они были разделены на несколько групп, для остальных мера пресечения должна быть избрана во вторник.

Российская Федеральная служба безопасности опубликована видеозапись допроса трех пленных украинских моряков с захваченных кораблей.

Крымская уполномоченная по правам человека Людмила Лубина посетила задержанных членов экипажа. Вот что она сказала: "Я спросила каждого из них, подвергались ли они психологическому или физического давлению, они ответили отрицательно. Условия содержания нормальные, отношение хорошее".

Командование Военно-морских сил Украины заявило, что три военных корабля, направлявшиеся в сторону Керченского пролива, в воскресенье были захвачены российским спецназом. Есть информация и о том, что три военных моряков были ранены.

Семьи членов экипажа беспокоятся. Вот что говорят Евгения и Дмитрий Эйдер, родители 19-летнего Андрея Эйдера.

Дмитрий Эйдер: "Нас интересует, в каких условиях он там, ранен ли он, оказывается ли ему требуемая медпомощь".

Западные страны, в частности, Франция, призывают обе стороны к снижению напряженности и к диалогу между странами.

Об этом на пресс-конференции сообщил глава французского внешнеполитического ведомства Жан-Ив Ле Дриан: "Я заявил Сергею Лаврову, что мы ожидаем жест со стороны России, что арестованные моряки должны быть немедленно освобождены. Я также призвал своего украинского коллегу к поискам путей по снижению напряженности в этом регионе".

Сергей Лавров ответил французскому коллеге: "И если украинская сторона, как и ее партнеры в Европе, заинтересованы в том, чтобы подобных инцидентов больше не было, очевидно, необходимо, во-первых, послать очень сильный сигнал Киеву, и не нам это делать, а тем, кто поддерживает очень тесные контакты с украинскими властями".

Европа должна ужесточить санкции против России, заявил Госдеп. В интервью "Вашингтон Пост" Трамп сообщил, что он может отменить запланированную в рамках G20 его встречу с Путиным.