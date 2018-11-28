Парубий и Косачев в заочном споре

После инцидента в Керчинском проливе между Россией и Украиной разгорелась словесная война. Они обвиняет друг друга в провокации.

«Я убежден, что российские войска пошли на сознательную провокацию, пытаясь спровоцировать украинскую сторону на более активные действия, - сказал он. - Это было похоже на то, что они делали в Грузии в 2008 году. И у нас была информация о том, что Россия может начать после этой провокации более агрессивные действия в отношении Украины регулярными войсками. Именно поэтому украинским руководством было принято решение о введении военного положения».

В Москве с Евроньюс поговорил председатель Комитета российского Совета Федерации по международным делам Константин Косачев:

«Совершенно очевидно, что Украина, будь то самостоятельно либо при поддержке своих известных союзников на Западе, попытается как-то решить вопросы в отношениях с Россией военным путём, это всё обернётся военным поражением», - сказал Косачев.

Спикер украинского парламента побывал в штаб-вартире НАТО. Там Андрей Парубий встретился с Генеральный секретарём Йенсом Столтенбергом, который сказал, что "Россия продолжает милитаризацию Крыма, Черного и Азовского морей".

«Я обратился с просьбой, чтобы страны-члены альянса увеличили присутствие своих военных кораблей и боевой авиации, - сказал Парубий. - На сегодня это была бы наилучшая гарантия безопасности в Черном море и в регионе от российской агрессии».

Россия не пропустила через Керчинский пролив украинские бронекатера и буксир.

«Без сомнения, своими последними действиями Россия хотела показать, что только она может иметь контроль над Азовским морем, - продолжал спикер Верховной рады. - Это был вызов, брошенный всеми миру, но важно признать, что их намерения намного больше и глобальнее. Однажды Путин сказал, что наибольшей геополитической трагедией XX века был распад Советского Союза. В этих его словах - ответ на все вопросы. Действительно, Кремль хочет восстановить контроль над тем геополитическим пространством, каким обладал Советский Союз. Для них и Украина, и Азовское море — это очередной этап. Сегодня наши воины защищают не только Украину, они защищают весь свободный мир».