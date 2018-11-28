"Губка Боб Квадратные Штаны" осиротел

Кнарик Хачатрян • Последние обновления: 28/11/2018 Размер текста Aa Aa

Американский художник-аниматор Стивен Хилленберг скончался в Калифорнии в возрасте 57 лет от бокового амиотрофического склероза. Несмотря на заболевание, он продолжал работать над мультсериалом "Губка Боб Квадратные Штаны", который в своё время и принёс ему широкую известность.

"Губка Боб Квадратные Штаны" появился в программе первого детского кабельного телеканала Nickelodeon в конце 90-х. К Хилленбергу, работавшему ранее морским биологом, пришла идея создать мультсериал об обитателях подводного мира - в него художник влюбился ещё в детстве, посмотрев фильм Жака Ива Кусто об океане, и пронёс эту страсть через всю жизнь.