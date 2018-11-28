Американский художник-аниматор Стивен Хилленберг скончался в Калифорнии в возрасте 57 лет от бокового амиотрофического склероза. Несмотря на заболевание, он продолжал работать над мультсериалом "Губка Боб Квадратные Штаны", который в своё время и принёс ему широкую известность.
"Губка Боб Квадратные Штаны" осиротел
"Губка Боб Квадратные Штаны" осиротел
"Губка Боб Квадратные Штаны" появился в программе первого детского кабельного телеканала Nickelodeon в конце 90-х. К Хилленбергу, работавшему ранее морским биологом, пришла идея создать мультсериал об обитателях подводного мира - в него художник влюбился ещё в детстве, посмотрев фильм Жака Ива Кусто об океане, и пронёс эту страсть через всю жизнь.
Своим героем Хилленберг выбрал морскую губку, но нарисовал её необычной, квадратной. Извучил Боба Том Кенни.
Сериал принёс Nickelodeon 13 млрд долларов. Он был переведён на более чем 60 языков и получил несколько наград. О Губке Бобе написаны книги, сняты 2 голлливудских фильма и поставлен бродвейский мюзикл.
Стивен Хилленберг оставался его исполнительным продюсером до конца.