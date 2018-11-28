200 лет «Тихой ночи»

Христиане отмечают 200-летие самой популярной в западном мире рождественской песни — «Тихая ночь». Впервые её исполнили в Рождество 1818 года в Оберндорфе. Текст написал австрийский католический священник Йозеф Мор, а на музыку её положил школьный учитель и органист Франц Грубер.

Скорее тихая колыбельная, чем торжественный гимн, стала невероятно популярной уже к середине XIX века. В 2011 году «Тихую ночь» включили в австрийский национальный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Михаэль Гигль, австрийский комитет по туризму:

«На самом деле очень немногие знают, что песня появилась в Австрии. Её перевели на 300 языков. Она стала настоящим „хитом“. Я думаю, каждый из нас может рассказать личную историю, связанную с тем, как мы пели эту песню дома с родными».

В России «Тихая ночь» далеко не так известна, тем не менее существует несколько её переводов. Однажды «Тихую ночь» исполнили даже на советской сцене. Муслим Магомаев и Тамара Синявская пели её по-английски в память о другом известнейшем исполнителе этого гимна, Марио Ланца.