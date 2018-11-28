Венгерский премьер пожаловался Чаку Норрису на либералов

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан встретился с Чаком Норрисом, назвал себя "уличным бойцом" и пожаловался американскому актеру на то, что "90% того, что о нем пишут - негатив".
Видео встречи было опубликовано на странице Facebook политика в среду. В нем Орбан везет "крутого Уокера" на тренировку бойцов антитеррористического подразделения и рассказывает о своих корнях.
"Знаешь, я уличный боец, а не выходец из элит, -- говорит он. - Я родом из маленькой деревни в 40 км отсюда".
Когда венгерский лидер пожаловался на обилие критики в свой адрес, актёр сравнил его с американским президентом:
— 90% того, что обо мне пишут - негатив. Либералы меня ненавидят.
— Как Трампа?
— Немного больше, чем Трампа.
После посещения тренировки Норрис, хорошо известный своими ролями в боевиках, назвал венгерских бойцов "своими друзьями" и сказал Орбану, что это "была лучшая тренировка, которую он когда-либо видел".