"Индиана Пэйсерс" победила "Финикс санз"

"Индиана Пэйсерс" одержала победу в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с "Финикс санз". 109-104 в пользу гостей.

Самым результативным игроком встречи стал форвард "Санз" Ти Джей Уоррен - 25 очков, 7 подборов, перехват и блок-шот. В составе "Пэйсерс" по 21 очку набрали форварды Домантас Сабонис и Даг Макдермотт. Боян Богданович, выступающий на позиции третьего номера, в концовке заключительной четверти реализовал важный трехочковый бросок.