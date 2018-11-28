Посвящается маме

Это третья победа Кемпера за последние 4 года. Сёрфер посвятил её матери, скончавшейся от рака несколько месяцев тому назад:

Гавайский сёрфер Билли Кемпер выиграл домашний этап соревнований Мирового тура Большой волны нынешнего сезона - JAWS Challenge . В финале он набрал 23,84 балла, на втором масте его соотечественник Кай Ленни (23,56).

"Это маме моей посвящается. Если ты смотришь на меня оттуда, мам, знай, что я люблю тебя. Это всё для тебя".

Гавайский этап проходил на острове Мауи, это одно из лучших мест для профессионального сёрфинга в США. Из-за сильного шторма, начавшегося во время отлива, соревнования пришлось временно приостановить.

Лидер Мирового тура Большой волны Грант Бейкер из ЮАР на Jaws Challenge занял лишь пятое место, уступив гавайцам Элби Лэйеру и Тилеру Ларронде. Он набрал всего 8,1 балла, но сохраняет первую позицию в общем зачёте перед заключительным этапом соревнований Mavericks Challenge, который пройдёт в Калифорнии в марте 2019 года.

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