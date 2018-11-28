Маска, которой 9 тысяч лет

Уникальный артефакт пополнил коллекцию Археологического музея Рокфеллера в Восточном Иерусалиме: каменной маске, найденной в ходе раскопок на Хевронском нагорье, около 9 тысяч лет. Учёные предполагают, что она использовалась в религиозном ритуале "культа предков", развитого в период перехода от охоты и собирательства к сельскому хозяйству.

Маска была изъята несколько месяцев назад израильским Отделом по предотвращению хищений древностей у нелегальных археологов.

"Важно отметить, что мы смогли определить происхождение этой маски, нам известен археологический контекст, и это большая редкость, - говорит израильсткий археолог Ронит Лупу. - Потому что из тех немногих масок, которые мы находили, такое мы можем сказать лишь о двух, и ещё об одной - наполовину".

Маска с отверстиями для глаз и рта сделана из известняка и обработана инструментами. Таких находок периода неолита в мире насчитвается всего около 15, и большинство хранятся в частных коллекциях.

В Арехеологическом музее Рокфеллера - бывшем Археологическом музее Палестины - большая коллекция артефактов, найдынных при раскопках в подамандатной Палестине в 20-30-х годах прошлого века. Сейчас в здании размещается и главный офис Управления древностей Израиля.