Крушение Boeing 737: ошибка пилота, механика или системы?

"Решительная схватка" между пилотами и самолетом продлилась чуть более 10 минут. К такому выводу пришли специалисты после расшифровки данных бортовых самописцев с самолета компании Lion Air, который разбился в конце октября возле берегов Явы.

Как пишет агентство Bloomberg, пилоты обнаружили проблему еще во время предпоследнего рейса – из Денпасара в Джакарту. Но механик, работавший ночью перед вылетом, эту неполадку не устранил.

"После вылета из Денпасара пилот решил продолжить путь до Джакарты. И с этим решением связана наша первая рекомендация, прописанная в отчете. Она определяет, как должен вести себя пилот, если встает перед выбором, продолжить или прервать полет. Мы думаем, судно не было готово к рейсу", - говорит глава отделения по воздушным инцидентам Национального комитета по безопасности транспорта Нуркахио Утомо.

Данные "черных ящиков" подтверждают версию, что система управления, установленная на Boeing 737, пыталась предотвратить сваливание самолета. Но, по мнению пилотов, система работала ошибочно, поскольку они столкнулись с той же проблемой во время предыдущего полета и даже были вынуждены отключить автопилот. По информации следствия, за 11 минут полета нос лайнера опускался вниз более 20 раз.

Судно упало вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. На борту находились почти 190 человек. Выжить никому из них не удалось.