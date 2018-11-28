Трагедия Lion Air: "борьба пилотов и самолета"

Пилоты самолета Lion Air, разбившегося в конце октября недалеко от индонезийского острова Ява, почти с самого момента взлета пытались выровнять воздушное судно, но предотвратить катастрофу они не смогли. Данные бортовых самописцев опубликовала газета The New York Times. За те 11 минут, что самолет был в воздухе, пилотам более 20 раз удалось поднять нос судна вверх, но в итоге они окончательно потеряли управление и борт на огромной скорости начал падать в океан.

Данные "черных ящиков" подтверждают версию, что компьютеризированная система, установленная на самолетах Boeing 737, привела к сваливанию самолета, поскольку получала неправильную информацию с датчиков на фюзеляже.