Эксперимент с генномодицированными детьми может стоить учёному карьеры

После объявления о рождении первых генномодифицированных детей учёный, который занимался этим проектом, прекратил профессиональную деятельность. На Втором международном саммите по редактированию генома в Гонконге Хэ Цзянкуй объяснил, что принял это решение из-за полемики об этической стороне эксперимента на живых людях. Сам он, впрочем, настаивает на необходимости таких исследований:

Хэ Цзянкуй рассказал, что изменил ДНК эмбрионов, чтобы они получили иммунитет к ВИЧ. В эксперименте участвовали несколько семей носителей вируса. В результате, по словам учёного, родилась пара здоровых девочек-близнецов. Первое публичное заявление об успехе эксперимента генетик сделал в социальных сетях накануне конференции в Гонконге, где ему предстояло представить свою работу профессиональному сообществу.

«Этим людям нужна помощь. Мы должны помочь миллионам семей, которые столкнулись с болезнями — с наследственными или приобретёнными. Мы должны проявить сострадание. И чем раньше у нас будут необходимые технологии, тем большему числу людей мы сможем помочь».

Генетики говорят, что даже если этот успех будет подтверждён, перспективы подобных исследований туманны. Ведь остаётся вопрос о непредсказуемых последствиях таких вмешательств, — объясняет профессор Института женского здоровья Университетского колледжа Лондона Джойс Харпер:

«Мы обеспокоены так называемыми "побочными эффектами", ведь когда мы вносим изменения в те или иные части генома и мы не знаем, чем это обернется для будущего человека. Мы не готовы к этому как с научной точки зрения, так и с этической. Нам нужно провести широкое обсуждение, чтобы решить, действительно ли общество хочет использовать этот воистину феноменальный метод для создания будущих детей».

В интервью Associated Press Хэ Цзянкуй признался, что хотел бы, чтобы его работа стала примером для подражания. Впрочем, у него могут возникнуть проблемы с китайскими властями. На фоне скандала вокруг эксперимента Национальная комиссия по здравоохранению объявила о проведении собственного расследования. Обещают проверить факт открытия, а также установить, были ли в работе известного генетика допущены нарушения этических норм.