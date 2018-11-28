"Альфа Ромео" - пожилая чемпионка

Несмотря на почтенный возраст, эта блистательная красавица с обтекаемыми формами, может стать чемпионкой грядущих торгов ведущего французского аукционного дома.

"Альфа Ромео" "Берлинетта" была выпущена в количестве 50 экземпляров накануне Второй мировой войны, в 39. Почти полвека она была предметом гордости одного коллекционера, решившим расстаться с сокровищем своего собрания.

Матье Ламур руководит департаментом старинных автомобилей в аукционном доме Artcurial.

Он объясняет: "Cтартовая цена лота - около 22 миллионов евро. В ту эпоху это был самый быстрый болид, самый роскошный, так что сумма мне кажется оправданной".

"Астон Мартин" 62-го года, этот лот оценивается в миллион евро.

"Мазератти" примерно на декаду старше, но и в четыре раза дороже, торги стартуют с отметки почти четыре миллиона евро.

Появиться на этом аукционе означает заявить о своей финансовой состоятельности к эксцентричности, поскольку машина такого уровня на автотрассе, если и когда владелец решит на ней прокатиться, несомненно, обратит на себя внимание.

Аукцион состоится в феврале будущего года.