Учения НАТО: если завтра война?

Война и мир. Они тренируются в любых условиях. Уровень подготовки - высочайший. Они должны находиться в постоянной боеготовности.

В очередной раз пилоты 335 эскадрильи военно-воздушных сил Греции на учениях НАТО, приходивших в испанском Альбасете, были признаны лучшими.

Пилот Димитрос Цумпекас заявляет, что их работа следовать приказам и применять навыки, которые они регулярно практикуют на учениях.

"Цель наших тренировочных полетов - отработать совместные действия всех членов НАТО в условиях мобилизации. Решения принимаются наверху, нам же нужно четко следовать приказам", - говорит пилот ВВС Греции.

Задачи, которые пилоты отрабатывали на прошедших в Испании военных учениях, были сложными, но условными. И их трудно сравнить с ежедневной рутиной для греческих военно-воздушных сил в условиях напряженности в Эгейском море