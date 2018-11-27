14 лет без права опциона: осуждён подорвавший автобус "Боруссии"

Атаковавшего автобус дортмундской "Боруссии" приговорили к 14 годам тюрьмы. Такое решение объявил во вторник суд присяжных в Дортмунде.

Он был признан виновным в покушении на убийство 28 человек.

Немец российского происхождения Сергей Веннергольд в ходе судебного заседания признал совершение подрыва, но отрицал намерение убить футболистов, находившихся в автобусе.

Прокуратура требовала пожизненного срока для обвиняемого.

11 апреля 2017 года три взрывных устройства сработали на пути следования автобуса "Боруссии" к стадиону в Дортмунде. Куда команда направлялась на четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против "Монако".

В результате легкое ранение получил защитник клуба Марк Бартра и полицейский из сопровождения автобуса.

По версии полиции, Веннергольд хотел заработать на нападении: до взрывов он приобрел пут-опционы на акции "Боруссии" и рассчитывал, что сможет получить до €4 млн за счет падения котировок после инцидента.