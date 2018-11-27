Покорённая Лунаг Ри

Австриец Давид Лама стал первым человеком, покорившим Лунаг Ри, одну из самых высоких гор Непала, располженной в гималайском массиве Ролвалинг рядом с восьмитысячником Чо-Ойю. Высота Лунаг Ри - 6907 метров.

После трёх дней восхождения 28-летний альпинист достиг вершины один. Его предыдущие попытки как в паре с легендарным американцеми Конрадом Анкером, так и в одиночку, были безуспешны: мешали сильные холода, а один раз - недомогание Анкера, с которым случился сердечный приступ.

До заветной вершины Лама не доходил всего пару сотен метров. Но на этот раз, поднимаясь по Западному хребту, он заметил скальные трещины и ледовые плиты, которые помогли успешно штурмовать финальный участок неприступной скалы.

Одним из первых с сольным восхождениям и спуском с Лунаг Ри австрийца поздравил его бывший напарник Конрад Анкер: "Очень приятно было узнать о Вашем успехе на этом пике после трёх лет попыток. Я счастлив, что это удалось", - написал он.

Покорив Лунаг Ри Давид Лама стал основным пертендентом на "альпинистский Оскар" - Золотого Ледоруба - 2018.