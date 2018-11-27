"Вкратце из Брюсселя": что будет за перекрытие пролива?

Европейский союз и НАТО готовят свои меры в ответ перекрытие Россией Керчинского пролива и захват экипажей двух украинских бронекатеров и буксира. ЕС рассматривает возможность усиления санкций против РФ. Военные эксперты советуют усилить присутствие НАТО в Чёрном море и поставлять Украине больше боевой техники.

Тиммерманс раскритиковал Орбана

Венгерская социалистическая партия начала в Брюсселе кампанию подготовки к выборам в Европарламент. К ней примкнул ведущий кандидат социалистов на пост президента Еврокомиссии, её первый вице-призидент Франс Тиммерманс. Этот голландец заявил что антилиберальная политика премьер-министра Виктора Орбана приведёт к изоляции Венгрии в ЕС.

Обратим ли "брексит"?

Европейский суд в Люксембурге заслушал аргументы противников выхода Великобратинии из Евросоюза. Они спрашивали, может ли страна в одностороннем порядке отменить свое решение о введение в действие статьи 50 Лиссабонского договора. Судьи готовят ответ, который, хотя бы теоретически, может способствовать предотвращению «брексита».