Ученые ЕС снабдят хирургов навигаторами

Дополненная реальность может стать для врачей реальностью каждодневной уже в ближайшем будущем. Вооружить медиков новыми технологиями, позволить оперировать с меньшим количеством осложнений - задача ученых европейского проекта Vostars , которые трудятся на базе одной из больниц итальянской Пизы. Они разрабатывают уникальный навигатор, который направит врача в самые сложные моменты хирургические вмешательства и обеспечит большим объемом данных о пациенте в режиме реального времени.

Специалисты берут за основу имеющиеся сегодня очки виртуальной реальности, корректируя их под нужды медиков. Так, устройство позволит врачу видеть не только операционное поле, но и анатомическое строение прилегающих к нему участков, получать в режиме реального времени данные об общем состоянии пациента.

Джованни Марради, челюстно-лицевой хирург : "Наш профиль предполагает изменение положения костей, хрящей лицевого скелета, иногда их замены, к примеру, при врожденных деформациях. Переставьте, что во время операции мы сможем получать точные указания, если хотите, координаты точки введения протеза или возвращения извлеченной кости! Это гарантирует абсолютную симметричность результата, это неоценимая помощь".

Винченце Феррара, инженер, проект Vostars: "Очки, которые мы разрабатываем, должны обеспечить хирурга всей информацией, необходимой для проведения операции. Мы стремимся с предельной точностью наложить виртуальные данные на реальность конкретной операционной. Доктор получает идеально выверенные рекомендации по месту разреза, к примеру. Если нужно, он может переключиться в режим расширенного или укрупненного видения".

Фабрицио Кутоло, инженер: "Для того, чтобы без погрешностей наложить виртуальные данные на реальные, нам нужна целая система камер: они отслеживают и фиксируют происходящее вокруг. Это позволяет максимально полно воссоздать виртуальный компонент. Важно, чтобы врач видел данные расширенной реальности как естественное продолжение реальности своей операционной".

Новые технологии, обещают эксперты, в 10 с лишним раз увеличат точность манипуляций с инструментарием.

Марина Карбоне, инженер: "Я занимаюсь интерфейсом, который связывает хирургов и инженеров, разрабатывающих для них новинки. Мы начинаем с того, что согласовываем медицинский протокол, последовательность действий медиков, а затем переводим его в виртуальное приложение. Врач сможет им воспользоваться по ходу работы".

Новинка должна пройти три клинических испытания в Германии и Италии до конца следующего года - с тем, чтобы появиться в медицинском обиходе в 2022.