Через полгода слезы горя сменились слезами радости. Сборная Хорватии взяла реванш за поражение на чемпионате мира по футболу от сборной Франции, но уже на теннисном корте.
Сборная Хорватии вернулась домой с Кубком Дэвиса
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Сборная Хорватии вернулась домой с Кубком Дэвиса
Тысячи болельщиков пришли на центральную площадь Загреба, чтобы овациями встретить сборную страны, вернувшуюся из Франции с Кубком Дэвиса.
В финальном матче, прошедшем на стадионе имени Пьера Моруа в Лилле, хорватская сборная обыграла хозяев со счетом 3:1.
Решающее очко хорватам принёс седьмая ракетка мира Марин Чилич, обыграв Люку Пуйя со счетом 7:6, 6:3, 6:3.
Хорватия выигрывает Кубок Дэвиса во второй раз в истории и в последний при прежнем формате турнира. Со следующего года вводится отборочный этап и финальная стадия.