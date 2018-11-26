Сборная Хорватии вернулась домой с Кубком Дэвиса

Через полгода слезы горя сменились слезами радости. Сборная Хорватии взяла реванш за поражение на чемпионате мира по футболу от сборной Франции, но уже на теннисном корте.

Тысячи болельщиков пришли на центральную площадь Загреба, чтобы овациями встретить сборную страны, вернувшуюся из Франции с Кубком Дэвиса.

В финальном матче, прошедшем на стадионе имени Пьера Моруа в Лилле, хорватская сборная обыграла хозяев со счетом 3:1.

Решающее очко хорватам принёс седьмая ракетка мира Марин Чилич, обыграв Люку Пуйя со счетом 7:6, 6:3, 6:3.

Хорватия выигрывает Кубок Дэвиса во второй раз в истории и в последний при прежнем формате турнира. Со следующего года вводится отборочный этап и финальная стадия.