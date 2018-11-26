Взгляды на инцидент в Керченском проливе у России и Украины разнятся. Так, Киев назвал его "российской агрессии" и обвинил Москву в захвате своих кораблей. Россия же видит в этом "спланированную и организованную провокацию" со стороны украинских властей. Обе страны потребовали экстренного созыва Совбеза ООН.
Инцидент в Керченском проливе: агрессия или провокация?
Инцидент в Керченском проливе: агрессия или провокация?
"Наверное, когда украинская сторона планировала эту провокацию – а то, что это было сделано с благоволения, прямого приказа высшего руководства, ни у кого сомнений не вызывает, – наверняка, они просчитывали дополнительные выгоды, которые хотят извлечь из этой ситуации. Прежде всего, расчёт был на то, что США и Европа, как всегда, безоглядно будут вставать на сторону провокаторов", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Украинские корабли были доставлены в Керчь. В министерстве обороны России заявили, что в воздух подняты военные беспилотники, которые будут работать в небе над Азовским и Черным морями, для того, чтобы не допустить впредь подобных инцидентов. В МИД РФ был вызван временный поверенный в делах Украины в связи с "провокационными", как подчеркивают в ведомстве, действиями украинской стороны.