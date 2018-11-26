НАТО: "Применению силы нет никаких оправданий"

НАТО призывает Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли. По итогам внеплановой встречи Комиссии НАТО-Украина Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, нет никаких оправданий применению силы Россией.

Йенс Столтенберг: "Все союзники по НАТО выразили полную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Мы призываем Россию немедленно освободить захваченных накануне украинских моряков и корабли".

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на экстренном заседании Совета Безопасности заявил, что украинцы, ранее без проблем пользовавшиеся режимом судоходства в Керченском проливе, пошли на очевидную провокацию.

Дмитрий Полянский: "25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую государственную границу, взяли курс на Керченский пролив, не реагировали на законные требования кораблей и катеров погранслужбы ФСБ России и Черноморского флота России. Расцениваем такие шаги как нарушение суверенитета России, противоправные действия вынудили российских пограничников применить силу".

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, в свою очередь, сказал: "Заявлении России о нарушении границы украинскими кораблями -- откровенная ложь, придуманная для того, чтобы цинично переложить ответственность на Украину, умышленно манипулируя фактами и не обращая внимания на доказательства".

Совет Безопасности ООН большинством голосов отклонил предложенную Москвой повестку экстренного заседания.