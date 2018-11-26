Помехи судоходству в Азовском море

Евросоюз призвал к де-эскалации напряженности в районе Керчинского пролива. В воскресенье там подверглись нападению украинские суда. Россия обвинила их в попытке вторжения в её территориальные воды.

«Я осуждаю использование Россией силы», - написал в Твиттере глава Евросовета Дональд Туск. Он призвал российские власти вернуть украинских моряков и воздержаться от дальнейших провокаций.

Россия на время перегородила проход в Азовское море и не пустила в него украинские бронекатера. Тем самым было создано препятствие для международного торгового судоходства. Посланник Москвы в Брюсселе Владимир Чижов объяснил, что именно делает российская береговая охрана в этой принадлежащей двум странам акватории:

«Геологически проход в Азовское море по Керчь-Еникальскому каналу — это довольно сложная задача, потому что это канал очень узкий, его регулярно углубляют. Поэтому корабли туда проходят караванами в сопровождении кораблей береговой охраны России».

С апреля Россия не только провела, но и досмотрела более 150 судов, направлявшихся в украинские порты.

«Это должно делаться в соответствии с международным правом и в координации с другими странами, использующими эти проходы, - сказал эксперт Германского фонда Маршалла США Бруно Лете. - России полагается хотя бы известить Украину, прежде чем подниматься на борт этих судов для инспекции или помогать этим судам проходить через проливы. Россия ничего этого не делала».

Создавшуюся ситуацию обсуждает с Украиной НАТО, подтверждая право этой страны на навигацию в своих территориальных водах.