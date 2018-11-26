Весь бизнес в гости будет к нам

В австрийском Граце завершилась Ассамблея малых и средних предприятий. Речь идет о ежегодном слете европейского бизнеса, который обеспечивает движение вперед большой европейской экономики (под категорию малого и среднего бизнеса сегодня попадает 99% европейских предприятий, она обеспечивает две трети рабочих мест и более половины добавленный стоимости европейской экономики; в секторе трудятся 25 миллионов человек).
Освоение зарубежных рынков, новых технологий, ставка на экологичность - эти и другие направления развития обсуждались в рамках Ассамблеи. Одной их важных тем дебатов стал поиск источников финансирования для новичков от бизнеса и стартапов. На помощь им приходили и приходят европейские программы и фонды.
Кристин Шрайбер, европейская программа COSME: "У нас есть механизмы , которые мы запускаем с помощью наших партнеров и посредников. Речь идет, к примеру, о предоставлении Большой Европой гарантий банкам на местах. Мы страхуем самые рискованные для них участки; с такой поддержкой банк выдаст кредит малой фирме, которая в ином случае не имела бы шансов его получить".
Ассамблея - прекрасный шанс обменяться идеями и опытом. Фирма Sunnybag показала свой инновационный продукт: рюкзак со встроенной солнечной панелью, позволяющей заряжать смартфоны, планшеты и даже ноутбуки. Продукт был разработан и выведен на рынок при поддержке европейских фондов.
Стефан Понсолд, группа Sunnybag: "Говоря об изобретении, мы говорим об идее. Не больше. Когда ваша идея конкретизируется - вы разрабатываете продукт, выводите его на рынок, он приносит прибыль - точнее говорить уже не об изобретении, а об инновации".
С 2012 года в мире было продано 100 тысяч таких рюкзаков. Компания стала признанным европейским лидером в своей отрасли.
Стефан Понсолд, группа Sunnybag: "Сегодня с нами сотрудничают очень известные фирмы и бренды. Возможно, через 2-3 года вы увидите рюкзаки известных марок, в которые будет встроена наша технология".
Успехи на инновационном поприще во многом зависит от эффективного партнерства. Помочь малому бизнесу обзавестись надежными помощниками и клиентами - одна из главных задач Европейской предпринимательской сети, объединяющей 4 тысячи экспертов из 600 компаний 50 стран.
Кристин Шрайбер, европейская программа COSME: "Эти люди помогают малому бизнесу, оказывают поддержку, выводят на рынок, подсказывают верное направление. И все это совершенно бесплатно".
Ассамблея малого бизнеса прошла в австрийской земле Штирия неслучайно: здесь успешно действуют пять бизнес-инкубаторов, позволяющих стартапам встать на ноги, реализовать свои замыслы, найти партнеров и финансирование.
Барбара Айбингер-Миедл, министр экономики земли Штирия: "Компании Штирии зарабатывают каждый второй евро за счет экспортной деятельности, за счет работы на зарубежных рынках. Это доказывает: благодаря своим новаторским замыслам местные фирмы могут добиться большого международного успеха".
В рамках ассамблеи были вручены награды за "Развитие европейского предпринимательского духа". Гран-при жюри получил датский проект, помогающий стартапам выйти на международный рынок.