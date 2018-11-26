Весь бизнес в гости будет к нам

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В австрийском Граце завершилась Ассамблея малых и средних предприятий. Речь идет о ежегодном слете европейского бизнеса, который обеспечивает движение вперед большой европейской экономики (под категорию малого и среднего бизнеса сегодня попадает 99% европейских предприятий, она обеспечивает две трети рабочих мест и более половины добавленный стоимости европейской экономики; в секторе трудятся 25 миллионов человек). Освоение зарубежных рынков, новых технологий, ставка на экологичность - эти и другие направления развития обсуждались в рамках Ассамблеи. Одной их важных тем дебатов стал поиск источников финансирования для новичков от бизнеса и стартапов. На помощь им приходили и приходят европейские программы и фонды.

Кристин Шрайбер, европейская программа COSME: "У нас есть механизмы , которые мы запускаем с помощью наших партнеров и посредников. Речь идет, к примеру, о предоставлении Большой Европой гарантий банкам на местах. Мы страхуем самые рискованные для них участки; с такой поддержкой банк выдаст кредит малой фирме, которая в ином случае не имела бы шансов его получить". Ассамблея - прекрасный шанс обменяться идеями и опытом. Фирма Sunnybag показала свой инновационный продукт: рюкзак со встроенной солнечной панелью, позволяющей заряжать смартфоны, планшеты и даже ноутбуки. Продукт был разработан и выведен на рынок при поддержке европейских фондов.