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Новая Зеландия

Массовая гибель чёрных дельфинов

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Массовая гибель чёрных дельфинов

Массовая гибель чёрных дельфинов
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رویترز
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В Новой Зеландии погибли 145 черных дельфинов. Животные выбросились на берег острова Стьюарт. Местный житель обнаружил их в воскресенье во время прогулки по пляжу. Половина из них была мертва, остальных уже было невозможно спасти, в связи с чем сотрудники департамента охраны природы Новой Зеландии приняли решение их усыпить.

Между тем на острове Северный новозеландские экологи пытаются спасти карликовых косаток (фереза), которые также выбросились на берег. Восемь животных из десяти выжили и специалисты надеются выпустить их в океан во вторник. Департамент охраны природы призывает добровольцев помочь экологам:

Ежегодно в Новой Зеландии происходит свыше 80 подобных инцидентов, но в основном речь идет об одном животном. В прошлом году на новозеландском острове Южный погибли 300 китов.