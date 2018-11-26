В Новой Зеландии погибли 145 черных дельфинов. Животные выбросились на берег острова Стьюарт. Местный житель обнаружил их в воскресенье во время прогулки по пляжу. Половина из них была мертва, остальных уже было невозможно спасти, в связи с чем сотрудники департамента охраны природы Новой Зеландии приняли решение их усыпить.
Массовая гибель чёрных дельфинов
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Массовая гибель чёрных дельфинов
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Между тем на острове Северный новозеландские экологи пытаются спасти карликовых косаток (фереза), которые также выбросились на берег. Восемь животных из десяти выжили и специалисты надеются выпустить их в океан во вторник. Департамент охраны природы призывает добровольцев помочь экологам:
Ежегодно в Новой Зеландии происходит свыше 80 подобных инцидентов, но в основном речь идет об одном животном. В прошлом году на новозеландском острове Южный погибли 300 китов.