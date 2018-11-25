Тайвань против однополых браков

Жители Тайваня против однополых браков. Таков результат прошедшего в субботу на острове референдума.

Большинство голосовавших согласились с существующей формулировкой определения брака в законодательстве Тайваня, по которой союз может заключаться только между мужчиной и женщиной. На внесении изменения в гражданский кодекс настаивало местное ЛГБТ-сообщество.

"Гомосексуалы - часть общества. Нас не могут исключить из государственной системы. Каждая семья имеет свою ценность. Каждый человек в этом мире имеет свое уникальное предназначение", - заявила после референдума ЛГБТ-активистка Дженнифер Лю.

За признание только разнополых браков выступили более 7 млн тайваньцев, против - более 6.

Референдум был частью всеобщего голосования в Китайской республике, по результатам которого правящая Демократическая прогрессивная партия проиграла оппозиционной консервативной партии Гоминьдан. Позже президент Тайваня Цай Инвэнь ушла с поста главы партии, а премьер-министр Уильям Лай подал в отставку.