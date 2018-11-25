Российский лыжник Большунов выиграл вторую гонку подряд

Россиянин одержал победу в гонке на 15 км классическим стилем на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который завершился в финской Руке. Вторым с отставанием от Большунова на 19,5 секунд стал норвежец Эмиль Иверсен, третий - швед Калле Хальфварссон.

Это вторая подряд победа Большунова в сезоне. В субботу россиянин выиграл спринт, обойдя норвежца Йоханнеса Клебо на самом финише после того, как он снизил темп, думая, что одержал победу.

Таким образом Большунов стал лидером в трех индивидуальных зачетах: в общем, спринтерском и дистанционном.

Следующий этап Кубка мира пройдет в норвежском Лиллехаммере с 30 ноября по 2 декабря.