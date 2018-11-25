В заключительный день турнира Большого шлема по дзюдо в Осаке японские спортсмены встретились с болельщиками. Сборная Японии заняла первое место в общем медальном зачёте с невероятным результатом в 11 золотых медалей из 13 разыгранных. Однако некоторым спортсменам не из команды Страны восходящего солнца также удалось подняться на подиум в Осаке.
Турнир Большого шлема по дзюдо в Осаке: победа сборной Японии
Турнир Большого шлема по дзюдо в Осаке: победа сборной Японии
В их числе герой третьего дня соревнований голландец Хенк Грол. Обладатель трёх серебряных наград чемпионата мира и бронзовый медалист олимпиады в Лондоне в категории до 100 кг завоевал первый титул в самом тяжёлом весе.
В финальном поединке ему противостоял олимпийский чемпион в категории до 100 кг Лукаш Крпалек из Чехии. Это их 9 встреча на татами, и в шестой раз победа осталась за Гролом. Однако до этого голландец дважды уступил чеху, Гролу впервые удалось одолеть Крпалека в новой весовой категории. Молниеносный приём ко-учи привёл голландских болельщиков в восторг.
Хенк Грол: “Стать лучшим на турнире Большого шлема в Осаке невероятно приятно, а особенно в самой тяжёлой весовой категории. Сложно занять первое место с такими сильными соперниками , так что я очень счастлив, что мне это удалось”.
Японка Руика Сато стала героиней дня. В финале её ждала встреча с подругой по команде, чемпионкой мира 2015 года Мами Умеки. Сато вышла из этой схватки победительницей, удержав противницу на татами до иппона. Это пятый титул турнира Большого шлема в её карьере и третий в Японии.
Руика Сато: “Я бы очень хотела поучаствовать в Мастерсе в декабре. Надеюсь, что я попаду в сборную и одержу ещё одну победу в этом году”.
Соичиро Мукаи очень удачно выступил в категории до 90 кг на радость японским болельщикам. В финале он одолел голландца Ноэля Ван Т Энда, и стал обладателем второго титула турнира Большого шлема в этом году. Мукаи стремится к тому, чтобы занять первое место среди японских дзюдоистов.
Олимпийская чемпионка 2012 года кубинка Идалис Ортис стала лучшей в категории свыше 78 кг, одержав верх над Акирой Соне.
В категории до 100 кг среди мужчин не было равных Аарону Вольфу. В финале он сразился с канадцем Шейди Эль-Нахасом, для которого до этого матча день складывался очень удачно. Исход поединка решил приём о-ути-гари, который и принёс Вольфу золотую награду.
Самый запоминающийся приём дня применил португалец Хорхе Фонсека в схватке за бронзовую медаль. Он сумел молниеносно уложить бразильца Рафаэля Бузакарини на татами, а затем разделил свою радость со зрителями.
Так зрелищно завершился турнир Большого шлема по дзюдо в Осаке.