Турнир Большого шлема по дзюдо в Осаке: победа сборной Японии

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В заключительный день турнира Большого шлема по дзюдо в Осаке японские спортсмены встретились с болельщиками. Сборная Японии заняла первое место в общем медальном зачёте с невероятным результатом в 11 золотых медалей из 13 разыгранных. Однако некоторым спортсменам не из команды Страны восходящего солнца также удалось подняться на подиум в Осаке.

В их числе герой третьего дня соревнований голландец Хенк Грол. Обладатель трёх серебряных наград чемпионата мира и бронзовый медалист олимпиады в Лондоне в категории до 100 кг завоевал первый титул в самом тяжёлом весе. В финальном поединке ему противостоял олимпийский чемпион в категории до 100 кг Лукаш Крпалек из Чехии. Это их 9 встреча на татами, и в шестой раз победа осталась за Гролом. Однако до этого голландец дважды уступил чеху, Гролу впервые удалось одолеть Крпалека в новой весовой категории. Молниеносный приём ко-учи привёл голландских болельщиков в восторг. Хенк Грол: “Стать лучшим на турнире Большого шлема в Осаке невероятно приятно, а особенно в самой тяжёлой весовой категории. Сложно занять первое место с такими сильными соперниками , так что я очень счастлив, что мне это удалось”.