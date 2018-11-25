Смог над Македонией

По данным Европейского агентства по окружающей среде, Бывшая югославская республика Македония – самая загрязнённая страна Европы. Из-за автомобилей и печного отопления концентрации загрязняющих веществ в воздухе в 10 раз превышают здесь допустимые уровни.

Пульмонологи пытаются разъяснить людям, насколько опасно такое положение дел: «Загрязнения воздуха в Скопье представляют угрозу для всех горожан. Очень много пациентов обращаются в нашу клинику именно из-за этого. Грязный воздух создаёт проблемы для людей, страдающих такими респираторными заболеваниями, как астма, эмфизема и ряд других хронических кардиореспираторных и лёгочных заболеваний. Он вызывает обострение, и люди проходят у нас амбулаторное лечение, а некоторых приходится даже госпитализировать из-за этих загрязнений».

В адрес властей всё чаще раздаётся критика из-за их неспособности решить проблему. В министерстве охраны окружающей среды ежедневно отслеживают данные станций измерения качества воздуха: «Основные проблемы возникают из-за систем отопления домов у нас в стране. В Скопье – особенно в семьях с низкими доходами – люди топят древесиной, но, к сожалению, нередко сжигают и пластмассу, отработанное машинное масло и так далее».

Сейчас правительство страны задалось амбициозной целью: вдвое улучшить качество воздуха в ближайшие два года. Из Скопья передаёт корреспондент Euronews Борян Евановский: «Евросоюз оказывает содействие правительству в деле борьбы с загрязнениями воздуха. Но, учитывая социально-экономическое положение страны, решение этой задачи представляется крайне непростым, и в ближайшем будущем справиться с проблемой будет непросто».