Керченский пролив перекрыт после "провокаций"

Керчь-Еникальский канал, соединяющий Черное и Азовское моря, был закрыт управляющей компанией для прохода гражданских судов, после того как, по данным ФСБ РФ, три судна ВМС Украины игнорируя требования пограничников вошли в территориальные воды России, двигаясь в направлении Керченского пролива. Утверждается, что заявки на проход этих кораблей в Азовское море не подавались.

Украинская сторона заявляет, что российские пограничники были предупреждены о намерении двух артиллерийских катеров и одного буксира, направляющихся из Одессы в Мариуполь, пройти через Керченский пролив и обвиняет российские патрульные суда в агрессивных действиях, в том числе в таране буксира. В МИД Украины заявили, что российские корабли неправомерно применили силу.