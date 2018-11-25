Брюссель передал "брексит" Лондону

Лидеры Евросоюза единодушно одобрили в Брюсселе соглашение о «брексите», подчеркнув, что торг с Лондоном по этой сделке больше не возобновится. В то же время, председатель Совета ЕС предупредил, что на пути к прекращению британского членства и установлению между сторонами новых отношений ещё много препятствий:

«Предстоит трудный процесс ратификации и дальнейших переговоров, - сказал Дональд Туск. - Но независимо от того, как всё это закончится, одно можно сказать наверняка: мы останемся друзьями до конца дней и ещё одним днём дольше».

Неожиданным препятствием в преддверии воскресного саммита стала проблема Гибралтара. Однако в последний момент некая уступка была предложена претендующей на эту территорию Испании, которая объявила, что побеждает в этом споре. Это может ещё больше настроить британских политиков и общественность против соглашений, и премьер-министр это признаёт:

«До Рождества по этой сделке выскажутся депутаты, - сказала Тереза Мэй. - Это будет одно из самых значительных голосований в нашем Парламенте за многие годы. От его исхода зависит то, будем ли мы двигаться вперед вместе в более светлое будущее или откроем дверь для ещё большего раскола и неопределенности».

Мрачные предсказания звучали и на демонстрации противников «брексита». Евродепутат от оппозиционной лейбористской партии считает, что сделка не продержится и года:

«Развод, скорее всего, будет отвергнут Палатой общин, он вреден Британии, вреден Европе, он разлучает нас, - сказал Ричард Корбетт. - Поэтому сегодня здесь так много людей из Британии и других стран, выступающих против развода, он ещё вовсе не оформлен».

Активиста движения против «брексита» объединяет с его сторонниками то, что и те, и другие ненавидят одобренное на саммите соглашение:

«Даже люди, проголосовавшие за «брексит», не довольны этой сделкой. Они хотели большего контроля, а эта сделка означает, что у них будет ещё меньше контроля над своей страной, - говорит Феми Олуволе. - Это предательство не только людей, которые голосовали за Брексит, не только молодежи, но и всей страны на грядущие поколения ».

Переговоры, дебаты и выступления общественности по поводу «брексита» перемещаются теперь из Брюсселя в Лондон.