Европейские женщины выступили против насилия

В европейских городах состоялись акции протеста, приуроченные к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Он отмечается ежегодно с 2000-го года. Многотысячная колонна демонстрантов прошла по улицам Рима.

"Только изменив отношение к культурным ценностям мы сможем предотвратить насилие. Это проблема относящаяся к культуре в целом. Пока мы будем рассматривать женщин как субъектов, имеющих меньше прав по сравнению с мужчинами, мы не остановим насилие", - говорит участница марша.

"Не допустим безнаказанности насильников!", "Прекратить насилие!" - под такими лозунгами колонна манифестантов прошла от парижской площади Оперы до площади Республики. Участники марша скандировали: "Женщины-борьба-свобода!"

Участник протеста (мужчина): "Очень важно, чтобы мужчины проявили солидарность, чтобы они показали женщинам, что не хотят причинять им боль. Мы понимаем женщин и поддерживаем их. Мужчины с вами. Мы будем равны, мы возьмемся за руки и будем бороться вместе".

По официальным данным, каждый год во Франции от рук мужа, бывшего супруга или сожителя, погибают более ста женщин. в 2017 году жертвами физического или сексуального насилия во Франции стали более 200 тысяч женщин. На работе каждая третья женщина сталкивается с проблемой гендерного неравенства.