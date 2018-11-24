Кубок Дэвиса: Франция сократила разрыв

Французские теннисисты Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю одержали в четырёх сетах победу в парной встрече. Благодаря этому сборная Франции смогла сократить отставание в счёте в финальном матче Кубка Дэвиса, который проходит во французском Лиле. Игра завершилась победой французов. Спортсмены провели на корте более 3,5 часов. Их соперниками были хорватские теннисисты Иван Додиг и Мате Павич. Следующие матчи финала Кубка Дэвиса пройдут в воскресенье.