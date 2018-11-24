Гаити: протесты и их жертвы

Гаитяне требуют отставки президента страны Жовенеля Моиза за неэффективное расследование коррупции предыдущего правительства, связанной с госпрограммой льготных поставок нефти из Венесуэлы.

На Гаити четвертый день продолжаются акции протеста, перешедшие в погромы, из-за проблем в топливной отрасли. По официальным данным, всего за время протестов погибли не менее 9 человек, среди которых двое полицейских.

Все государственные учреждения закрыты, как и многие банки и магазины.

На улицах баррикады и сгоревшие автомобили.

Президент страны накануне заявил, что люди имеют право выражать протест, но он не собирается уходить.

Моиз также призвал к диалогу и пообещал, что власти сделают все возможное, чтобы обеспечить безопасность населения и вернуть мир на Гаити.