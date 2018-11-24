Задержан "жёлтый жилет" с гранатой

После многочасовых переговоров в городе Анже спецподразделению французской полиции по борьбе с терроризмом удалось задержать вооруженного гранатой мужчину на заправке рядом с торговым центром.

Кроме того, у задержанного нашли "детали неопознанного взрывного устройства".

Экстремист требовал, чтобы в ходе намеченной на субботу в Париже манифестации "желтых жилетов" их представители были приняты в Елисейском дворце президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

45-летний мужчина был одет в желтую светоотражающую куртку и был одним из протестующих, которые провели день на площадке возле торгового центра.