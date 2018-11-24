Триумф сборной Японии на турнире Большого шлема по дзюдо в Осаке

Сборная Страны восходящего солнца продолжает показывать миру, что Япония - родина дзюдо и японские спортсмены лучшие на турнире Большого шлема в Осаке.

Так в финальном матче встретились трёхкратный чемпион мира Эбинума и обладатель олимпийской золотой медали Оно.

Однако олимпийский чемпион Сёхей Оно тоже побеждал одного противника за другим, демонстрируя прекрасные броски, в том числе его фирменные о-сото-гари и учи-мата.

Первым на татами вышел трёхкратный чемпион мира Масаши Эбинума . Его невероятные броски не оставили соперникам в категории до 73 кг ни малейшего шанса и он без труда дошёл до финала.

В этом захватывающем поединке победа осталась за Оно. Он сумел отразить атаку соотчественника и прижать его к татами. Невероятное выступление и непростая борьба за золото, в которой он сумел одержать верх, сделали Оно героем дня.

Сёхей Оно: "Я занимаюсь в дзюдо в университете Тенри, так что турнир большого шлема в Осаке для меня очень важен. Я счастлив, что получил новый титул дома"

Героиней второго дня соревнований стала канадка Джессика Климкайт, выступающая в категории до 57 кг, которая завоевала первую золотую медаль турнира Большого шлема в своей карьере. С первого отборочного матча она умело использовала приём соде, и в каждом поединке укладывала противницу на татами.

В финале она одолела японку Момо Тамаоки и стала первой дзюдоисткой не из сборной Японии, которая поднялась на верхнюю ступень пьедестала этого турнира в Осаке. После победы её переполняли эмоции.

Джессика Климкайт: "Это, пожалуй, самые большие соревнования, в которых я когда-либо участвовала. Да, я очень счастлива, просто пока не могу поверить, что это происходит на самом деле."

Климкайт и Тамаоки Габриэла Сабау Международная федерация дзюдо

Финал в категории до 63 кг получился полностью японским: Масако Дой одержала верх над Нами Набекурой.

Полностью японский подиум в категории до 63 кг Габриэла Сабау Международная федерация дзюдо

В категории до 81 кг Такеши Сасаки одолел Кению Кохару и стал обладателем второго золота мирового тура международной федерации дзюдо в этом году.

Сасаки и Кохара Габриэла Сабау Международная федерация дзюдо

Чемпионка мира Тидзуру Араи стала лучшей в категории до 70 кг. Победу в финальном матче против Анны Бернхольм из Швеции ей принесла умелая контратака. Так сборная Японии получила 8 золотую медаль из 9 разыгранных в первые два дня турнира.

Араи и Бернхольм Габриэла Сабау Международная федерация дзюдо

Самый запоминающийся приём дня применил японец Арата Татсукава. Техника ноги - аши-ваза - помогла ему сбить противника, а затем уложить его на татами. Прекрасное воплощение философии "мягкого пути": минимум усилий - максимальный результат.