В Италии имущество на сумму более 1,5 миллиардов евро будет конфисковано у наследников Кармело Патти, бывшего босса туристической фирмы Valtur. Решение о конфискации принял суд сицилийского города Трапани.
Конфискация по-итальянски
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Конфискация по-итальянски
Кармело Патти, который два года назад умер, по мнению следствия, был связан с местной мафией, прежде всего с семейством Кастелветрано. Патти родился в бедной семье и в молодости был уличным торговцем одеждой. В 1960-е годы он основал компанию Cablelettra, процветавшую благодаря заказам с заводов Fiat.
Затем за 300 миллиардов лир он приобрёл Valtur и занялся строительством на Сицилии роскошных курортов и клубов для игры в гольф. Всё это, а также обширное зарубежное имущество будет теперь конфисковано.