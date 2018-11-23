Новые кадры с Петровым и Бошировым: Москва стоит на своём

Скотленд-Ярд опубликовал три новых видеозаписи с камер наблюдения в британском Солсбери. На кадрах, снятых в день отравления Скрипалей, запечатлены подозреваемые в покушении - Александр Петров и Руслан Боширов.

Полиция Лондона обратилась к общественности с просьбой оказать помощь в расследовании инцидента с применением вещества "новичок". При контакте с ним пострадал британский полицейский Ник Бейли. Он рассказывает:

"Я очень испугался. Это был страх перед неизвестностью. Я понимал, насколько опасное вещество попало в мой организм. Узнав о том, что столь серьёзно пострадали два других человека, я оцепенел", - вспоминает сержант британской полиции.

4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию боевого нервно-паралитического вещества.

Лондон утверждает, что к отравлению причастны два офицера российской разведки, действовавшие якобы по указке Москвы. Россия, в свою очередь категорически отвергает эти обвинения. В Кремле неоднократно выражали возмущение тем, что британская сторона не допускает Москву к материалам расследования.

"Новые видео из Солсбери шокировали Марию Захарову, о чём она написала в Facebook, - передаёт наш корреспондент Галина Полонская. - Официальный представитель российского МИД утверждает, что эти (в кавычках) свидетельства - способ правительства Великобритании отвлечь внимание от "брексита" и от обсуждения отставки Терезы Мэй".

Утро в сердце Италии стало не римским, а солсберецким. «Прокомментируйте очередное расследование!» - неслось в трубку... Publiée par Maria Zakharova sur Jeudi 22 novembre 2018