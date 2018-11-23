"Аквариус" на приколе. "Евроармия". Италию дисциплинируют

Помните «Аквариус»? Спасательное судно, подобравшее тысячи беженцев в Средиземном море с 2016 года?

«Аквариусом» распоряжаются «Врачи без границ”. На этой неделе правительство националистов Италии неожиданно обвинило эту благотворительную организацию в нелегальной доставке токсичных отходов в порты на юге Италии.

Итальянские прокуроры распорядили о конфискации Аквариуса. “Врачи без границ” утверждают, что ничего не нарушали, и обвиняют Рим в попытках криминализации гуманитарных поисково-спасательных миссий.

«Аквариус» заблокирован во французском порту Марсель с сентября. Не удалось найти страну, готовую регистрировать его плавания в южном Средиземноморье.

Вряд ли Франция поможет Италии с конфискацией корабля. Ведь французский президент Эммануэль Макрон и итальянский лидер Маттео Сальвини любят ненавидеть друг друга.

Они сильно расходятся во взглядах на миграцию и занимают противоположные позиции в скандале из-за предложений по бюджету Италии.

На этой неделе такие противоречия обострились, когда Брюссель начал дисциплинарную процедуру против Рима после того, как националистическое правительство отказалось обуздать свою чрезмерную задолженность.

Италия также выступает против бюджета еврозоны, который предложили вместе Париж и Берлин, и отвергает идею европейской армии, ещё одну франко-немецкую инициативу.

Тем не менее, Макрон продолжает искать поддержку дальнейшей европейской интеграции. На этой неделе он был в Германии и с государственным визитом в Бельгии - это два ближайших союзника Франции в ЕС.

В Католическом университете Лувена студенты встретили его как рок-звезду. Такого приема Макрону дома давно уже не оказывали.

В связи с приближением майских выборов в Европарламент, Макрон призвал сторонников Евросоюза сплотиться и совместными политическими шагами не допустить к власти националистические партии, понимающие голову в некоторых странах-членах.

Один конкретный шаг – это создание настоящей европейской армии, сказал Макрон, чтобы справиться с российской угрозой и преодолеть зависимость Европы от Соединенных Штатов.

Французский проект Европейского оборонного сообщества провалился в 1954 году, с тех пор идея такой “европейской армии” казалась не более, чем нереалистичной мечтой.

Но теперь идея у всех на устах. Поддержка приходит даже от таких евроскептиков, как президент Чехии Милош Земан и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В румынской столице Бухаресте, будет освящена в ближайшие дни самая большая православная церковь в мире: Собор спасения нации.

К этому дню более 100 млн евро было использовано на строительство монументального здания, большая часть из них — это деньги румынского налогоплательщика.

Как вы можете себе представить, религиозный проект вызвал разногласия среди граждан, многие из которых считают, что Румыния должна иметь другие приоритеты, такие как национальная система здравоохранения.

Справедливо. С 2007 года 14 тыс румынских врачей и около 50 тыс медсестер покинули страну, чтобы работать в других местах. Тем не менее, большая часть населения поддерживает собор. Один человек сказал: «Мы хотим его как место для молитвы».