Аргентина в нетерпении. В субботу станет известен обладатель почетного континентального футбольного трофея - Кубка Либертадорес.
Кубок Либертадорес останется в Буэнос-Айресе
Кубок Либертадорес останется в Буэнос-Айресе
В решающем матче сойдутся принципиальные соперники "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт", оба клуба представляют аргентинскую столицу Буэнос-Айрес.
Накануне "Бока" провел тренировку при забитых до отказа трибунах домашнего стадиона "Бомбонера".
Таким образом болельщики смогли в последний раз перед ответным финальным матчем поддержать родную команду.
Все дело в том, что в столице с 2013 года гостевой сектор на футбольных матчах закрыт из-за смертельного инцидента.
Разминочная церемония, казалось, ни в чем не уступала предстоящей субботней. Более 50 тысяч фанатов "Боки" пели, танцевали, а некоторым даже удалось выбежать на поле.
Первый финальная встреча победителя не выявила - счет игры 2:2
Решающий матч пройдет на стадионе "Монументаль" - домашней арене "Ривер плейт"