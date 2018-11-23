Кубок Либертадорес останется в Буэнос-Айресе

В решающем матче сойдутся принципиальные соперники "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт", оба клуба представляют аргентинскую столицу Буэнос-Айрес.

Накануне "Бока" провел тренировку при забитых до отказа трибунах домашнего стадиона "Бомбонера".

Таким образом болельщики смогли в последний раз перед ответным финальным матчем поддержать родную команду.

Все дело в том, что в столице с 2013 года гостевой сектор на футбольных матчах закрыт из-за смертельного инцидента.

Разминочная церемония, казалось, ни в чем не уступала предстоящей субботней. Более 50 тысяч фанатов "Боки" пели, танцевали, а некоторым даже удалось выбежать на поле.

Первый финальная встреча победителя не выявила - счет игры 2:2

Решающий матч пройдет на стадионе "Монументаль" - домашней арене "Ривер плейт"